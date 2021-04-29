بعد إتهامها بسرقة مجوهرات: ممثلة تصرخ غاضبة.. ما علاقة فنانة لبنانية؟ (فيديو)

وقعت الممثلة نادية الجندي ضحيّة برنامج المقالب "خمس نجوم" بعد أن إصطحبتها الممثلة اللبنانية نور إلى محل للمجوهرات.

فتشي شنطة الأستاذة! نادية الجندي مسيطرة على المقلب ومحدش عارف يعمل حاجه معاها#رمضان_يجمعنا #خمس_نجوم#MBCMASR #نادية_الجندي



— MBC مصر (@mbcmasr) April 28, 2021

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وبعد إيهام الجندي بتصوير إعلان لصالح المحل تعرض خاتم للسرقة حيث شاهدت السيدة المشاركة وهي تسرق الخاتم فتجاهلت الموقف.وإنفعلت الجندي وبدأت بالصراغ بغضب بعد أن طلب منها صاحب المحل تفتيش حقيبتها حيث قالت: " شوف من جديد هنا أنا بقالي 15 سنة بتعامل معاك"، وتابعت: "لو سمحت أعرف أنت بتكلم مين، أنا بتعامل مع أكبر المحلات العالمية "، لتهدده برفع دعوى قضائية.

فين الخاتم الروز يا أستاذة نادية؟ الإجابة كما يجب أن تكون من نادية الجندي#رمضان_يجمعنا #خمس_نجوم#MBCMASR #نادية_الجندي

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— MBC مصر (@mbcmasr) April 28, 2021





وبعد أن إكتشفت المقلب، وجّهت الجندي رسالة إلى نور قائلة: "لا يا نور مش حكلمك ثاني! "لتعتذر منها الأخيرة.