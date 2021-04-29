بعد إتهامها بسرقة مجوهرات: ممثلة تصرخ غاضبة.. ما علاقة فنانة لبنانية؟ (فيديو)

وقعت الممثلة نادية الجندي ضحيّة برنامج المقالب "خمس نجوم" بعد أن إصطحبتها الممثلة اللبنانية نور إلى محل للمجوهرات.
فتشي شنطة الأستاذة! نادية الجندي مسيطرة على المقلب ومحدش عارف يعمل حاجه معاها#رمضان_يجمعنا #خمس_نجوم#MBCMASR #نادية_الجندي
— MBC مصر (@mbcmasr) April 28, 2021
فين الخاتم الروز يا أستاذة نادية؟ الإجابة كما يجب أن تكون من نادية الجندي#رمضان_يجمعنا #خمس_نجوم#MBCMASR #نادية_الجندي
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وبعد أن إكتشفت المقلب، وجّهت الجندي رسالة إلى نور قائلة: "لا يا نور مش حكلمك ثاني! "لتعتذر منها الأخيرة.