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برومانسية عفوية.. الأمير وليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما العاشر (صور)

Lebanon 24
29-04-2021 | 10:00
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يصادف اليوم 29 نيسان 2021 الذكرى العاشرة لزواج الأمير وليام وكيت ميدلتون. ويرغب الكثير من متابعي أخبار الأسرة الملكية في معرفة الطريقة التي سيعتمدانها من أجل الاحتفال بالمناسبة.

وذكرت مجلة Hello Magazine أن احتمالات عدة تتوافر في هذا السياق، مع الإشارة إلى أنهما قد لا يحتفيان بالمناسبة كما في العام الماضي حيث فرض عليهما انتشار فيروس كورونا المستجد أن يفعلا هذا أثناء الحجر المنزلي.

 

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ولهذه الغاية نشر قصر كينسغتون عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً لم تُنشر من قبل للثنائي الملكي وظهرا فيها بوضعية رومانسية عفوية.

ولفتت المجلة إلى أن احتفال هذا العام قد يكون مختلفاً، فمن الممكن بحسب التقرير أن يقيما حفلاً في مطعم أو في مكان ما في الهواء الطلق.

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وذكرت في هذا السياق أن المملكة المتحدة تسمح بإقامة المناسبات في الأماكن العامة، شرط ألا يتخطّى عدد الحاضرين الـ6 أشخاص.

وتساءلت المجلة عمّا إذا كانا سيصطحبان أولادهما جورج وشارلوت ولويس، أم أنهما سيعهدان بأمر الاهتمام بهم إلى المربّية الخاصة ماريا بارالو.


المصدر: لها
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