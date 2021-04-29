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فنون ومشاهير
يوسف الشريف تريند تويتر مع أولى حلقات "كوفيد 25"
Lebanon 24
29-04-2021
|
11:00
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تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع تويتر في مصر بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى لمسلسله الجديد "كوفيد 25" الذي يمتد لـ15 حلقة من منتصف رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر.
ويقدم يوسف الشريف خلال أحداث المسلسل شخصية اليوتيوبر ياسين المصري وكان يعمل سابقا في مهنة الطب ويرصد تطور وباء جديد انطلق من مدينة العين السخنة في مصر، ويهدد بفناء العالم كله، ملمحا إلى أن الفيروس تم إطلاقه عمدا ضمن حرب الأبحاث العلمية واللقاحات.
وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25 " بإستعراض فيديوهات لمجموعة من الاشخاص مصابين بحالات غريبة، وبعدها يظهر يوسف الشريف الذي يجسد شخصية دكتور، وهو لايف مع جمهوره ويخبرهم أن ما يحدث في العالم يعتقد أنه فيروس جديد، ولكن الجمهور لم يصدقه.
وخلال إستطلاع يوسف الشريف على فيسبوك يجد شخصا ينتحر من أعلى برج القاهرة، وفيديوهات لأشخاص أخرين يستغيثون، وبدأ يحلل الفيروس الجديد وقال أنه مختلف عن كورونا، ويخترق المخ، ويكتشف "ياسين" أن الفيروس يشبه ما تعمل عليه الشركة، وعلم أنهم يقوموا بعمل لقاح للفيروس قبل انتشاره، وبدأ يتعجب وتساءل لماذا يصنعوا اللقاح قبل وجود الفيروس واتهمهم بأنهم وراء ما يحدث بالعالم.
ويكتشف يوسف الشريف أن من أعراض الفيروس تكرار الكلام، وفجأة يتذكر أنه ترك أولاده عند أحد أصدقائه وكرر أمامه الكلام فجرى مسرعا ليلحق بناته.
ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.
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