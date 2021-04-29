فنون ومشاهير

وفاة "إل ريسيتاس"... صاحب أشهر ضحكة في العالم (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2021 | 14:00
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توفي الممثل الإسباني الشهير خوان خويا بورجا، عن عمر يناهز 65 عاما، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية.

وبورجا هو صاحب أشهر ضحكة انتشرت في السنوات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق فيديو له يظهر فيه يطلق النكات ويمزح مع مقدم برنامج تليفزيوني انتشارا واسعا على الإنترنت، وتفاعل الكثيرون معه ووضعوا مقاطع صوتية بلغات عدة على المقطع.

وسمي خوان خويا بـ"إل ريسيتاس" لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة، أصبح معروفا بها في جميع أنحاء العالم.

وفارق الفنان الإسباني الشهير الحياة في مستشفى اشبيلية بعد صراع مع مرض لم ينفع معه علاج.العديد من محبي الممثل الإسباني خوان خويا حرصوا على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ضحكته التي أسعدت الملايين حول العالم ستظل خالدة.
المصدر: ليالينا
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