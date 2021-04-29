فنون ومشاهير

نجوى فؤاد تكشف تفاصيل ضربها خلال زفاف بنت جمال عبد الناصر وسبب اعتزالها

Lebanon 24
29-04-2021 | 09:55
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كشفت الفنانة المصرية، نجوى فؤاد، لأول مرة، تفاصيل تعرضها للضرب في زفاف بنت الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر والسبب في اعتزالها، كما تحدثت عن زواجها السري الوحيد.

وقالت نجوى فؤاد، خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة": "تزوجت من اللواء محمد السباعي سريا"، مضيفة أن "رغبتها في تكوين حياة أسرية معه، كانت سببا من أسباب اعتزالها ومن ثم حدثت له أزمة قلبية، دخل على أثرها المستشفى".

وأوضحت الراقصة والفنانة المصرية المعتزلة، أنها "تعرضت إلى الضرب "بالقلم" على وجهها، أثناء حفل زفاف بنت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عشان طيرت الحمام"، مشيرة إلى أن عمها كان يُدعى "سيد"، وكان ذاهبا إليها ويحمل معه سكينا حادا من أجل القتل، بسبب عملها كراقصة، كما أوضحت أنها لم تتزوج من محمد الملا بشكل عرفي، كما تناقل البعض، و لكنها كانت خطيبته ولم تكتمل علاقتهما.


وأكدت نجوى فؤاد، أن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وأنها كانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها، كما كشفت عن أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، مشيرة إلى أنها رغم حبها لرشدي أباظة إلا أنها لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحية كاريوكا، متابعة: "قالي إنتي خله أسلك بيها سناني وكان سني صغير".
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