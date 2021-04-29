ممثل لبناني يناشد "يلي بيشتغلوا بالسوق السوداء: "بدي طعّم امي"

كشف الممثل اللبناني وسام حنا أن والدته بحاجة إلى تقلي لقاح كورونا، وذلك قبل خضوعها لعملية مستعجلة. وأعلن حنّا أنه حاول بشتى الطرق تأمين اللقاح من دون جدوى. وناشد العاملين في "السوق السوداء" لبيعه لقاح كورونا مقابل أي مبلغ يطلبوه.

وكتب حنا عبر حسابه على "تويتر": الوالدة عندها عملية مستعجلة و لازم تطّعم قبل دخولها للمستشفى .ما خليت وسيلة ضمن القانون ما مشي الحال. وبنفس الوقت كل الناس يلي بعرفها و من عمري اتطعمت.



اناشد يلي بيشتغلوا بهيدا الموضوع بالسوق السوداء او من تحت الطاولة و انا مستعد ادفع الرقم يلي بيطلبوه بس بدي طعّم امي. كيف؟"

الوالدة عندها عملية مستعجلة و لازم تطّعم قبل دخولها للمستشفى. ما خليت وسيلة ضمن القانون ما مشي الحال . و بنفس الوقت كل الناس يلي بعرفها و من عمري اتطعمت.

اناشد يلي بيشتغلوا بهيدا الموضوع بالسوق السوداء او من تحت الطاولة و انا مستعد ادفع الرقم يلي بيطلبوه بس بدي طعّم امي . كيف ؟