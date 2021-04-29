نيللي كريم تكشف أصعب موقف تعرّضت فيه للإحراج... ما هو؟

نشرت قناة "القاهرة والناس" برومو حلقة اليوم الخميس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، التي تستضيف فيها المخرجة إيناس الدغيدي الفنانة نيللي كريم، ونشر حساب القناة في موقع "يوتيوب" مجموعة من تصريحاتها قبل اللقاء والتي قالت فيها: "وافقت على الحضور للبرنامج بسبب إيناس الدغيدي. وأكثر موقف محرج في حياتي كان في سوريا. كنت أصوّر، وجاء شخص ليصافحني وكان مرحّباً بي جداً، وبعدها اكتشفت أنه لا يعرفني، بحيث خاطبني باسم ممثلة أخرى هي مي عز الدين".
وأضافت: "أحياناً أردّ على التعليقات السخيفة، وأخيراً كتب لي شخص "على فكرة ما بحبكيش ودمك تقيل"، وردّي كان "ميرسي قوي رمضان كريم"... كما لا أحب الممثل غير الملتزم، ومثلما لا أحب أن ينتظرني أحد، لا أحب انتظار أحد ثلاث أو أربع ساعات".