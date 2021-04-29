وسام صباغ يشوّق الجمهور... هل سيدخل السجن؟

شوّق الممثل اللبناني وسام صباغ الجمهور لتطورات دوره في مسلسل "للموت" اذ نشر صورة له من العمل على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "شو رح يكون مصير محمود ؟؟ ".

يُذكر أن المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.