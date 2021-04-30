فضيحة مدوية: خطيبة جان يامان تخونه مع ملياردير إيطالي.. ورد فعله غير متوقعة! (صورة)

كشف تقرير لموقع Harberturk أن النجم التركي الشاب جان يامان يشكل محور حديث الصحافة الإيطالية حالياً بعدما تم التقاط صور لخطيبته الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا وهي تقبل رجل الأعمال ونائب رئيس نادي روما رايان فريدكين من دون أن تتضح حقيقة العلاقة التي جمعتهما.

وذكرت تقارير فنية ان يامان أغلق صفحته على إنستغرام مؤقتًا ثم أعادها بالتزامن مع انتشار صورة خطيبته مع نائب رئيس نادي روما، وهو ما اعتبره متابعون تعزيزًا لأنباء خلافه وانفصاله عن حبيبته.

وأصيب العديد من المتابعين بالدهشة بعد نشر صورة خطيبة يامان وهي تقبل الملياردير الإيطالي، في حين اعتقد البعض أن الصورة قد تكون قديمة، ولكن إجمالاً لم يتم الحديث عن التفاصيل، واقتصر الأمر على نقل الصورة وتداولها وإثارة التكهنات حولها بأن الممثل التركي وحبيبته قد انفصلا دون تأكيدات على ذلك إلى الآن.

يشار إلى أن صحيفة "تقويم" التركية اشارت في وقت سابق إلى أن الأمور بين الممثل والمراسلة الرياضية تسير على خير ما يرام. وذكرت أن يامان اقترح على الأخيرة أن يقيما حفل زفافهما في جزيرة صقلية الإيطالية، أي مكان ولادتها ونشأتها. وأضافت أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الحفل إلى 724 ألف دولار أميركي تقريباً.

وأفادت الصحيفة بأن يامان قدّم لخطيبته خاتماً جميلاً جداً من الماس يبلغ سعره حوالى 48 ألف دولار أميركي، مع الإشارة إلى أنه قام بذلك في مدينة أمالفي الإيطالية في "يوم الحب"، أي في 14 شباط 2021. وأضافت أنه طلب يدها بطريقة رومانسية حيث استخدم لهذه الغاية طائرة حلّقت وحملت لافتة كُتب عليها: "ديليتا، هل تتزوجينني؟ أنا أحبك، جان" قبل أن تجيب على الفور بـ"نعم". وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.