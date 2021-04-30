نجوم سوريا يسيطرون على قائمة أفضل ممثل في عمل عربي.. ماذا عن أفضل ممثلة؟

استطاعت 10 أعمال عربية في الحصول على نسب تقييم عالية من لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA في مرحلة التقييم الأول لها من بين 37 عملاً عربياً، وذلك بعد عرض الـ10حلقات الأولى من المسلسلات الدرامية لشهر رمضان، وهي المرحلة التي تمت على مدار 3 أيام واختتمت يوم السبت الماضي.

وتؤكد اللجنة أن خروج 27 عملاً عربياً من التقييم لا يعني استبعاد عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة، ما دام حصل أحدهم على الحد الأدنى من التقييم للجنة الجوائز.

وضمت القائمة القصيرة 10 أعمال غير مصرية من سوريا، لبنان، السعودية، الكويت وأخرى من مختلف انحاء الخليج وهي 2020 و350 غرام وحارة القبة وعلى صفيح ساخن وللموت والكندوش وسوق الحرير2 والناجية الوحيدة وممنوع التجول ومارغريت.

نجوم سوريا

وسيطر نجوم سوريا على القائمة القصيرة لأفضل ممثل غير مصري، حيث ضمّت قصي خولي عن دوره في مسلسل 2020، وعابد فهد عن مسلسل 350 غرام، وباسم ياخور عن على صفيح ساخن، وبسام كوسا عن سوق الحرير2، أيمن زيدان عن الكندوش وكل من عباس النوري، وخالد القيش عن حارة القبة وأخيراً النجم سلوم حداد اختير عن ثلاثة أعمال قدمها وهي 350 جرام وعلى صفيح ساخن وسوق الحرير2.

أفضل ممثلة

أما القائمة القصيرة لأفضل ممثلة عربية، فتضمّ نجمات من سوريا ولبنان ودول الخليج والمغرب العربي أيضاً وهن نادين نسيب نجيم عن مسلسل 2020، كارين رزق الله وستيفاني عطا الله عن مسلسل 350 غرام، أمل بوشوشة عن مسلسل على صفيح ساخن، كاريس بشار عن سوق الحرير2، سلافة معمار عن مسلسل حارة القبة، سلاف فواخرجي وصباح الجزائري عن مسلسل الكندوش، النجمة الخليجية حياة الفهد عن مارغريت، وأخيراً دانييلا رحمة عن مسلسل للموت.