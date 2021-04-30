والدة وسام حنا بحاجة مستعجلة للقاح "كورونا".. والأخير: "مستعد ادفع الرقم يلي بيطلبوه"

غرّد الممثل وسام حنا عبر حسابه على "تويتر" فائلاً: "الوالدة عندها عملية مستعجلة ولازم تطّعم قبل دخولها للمستشفى. ما خليت وسيلة ضمن القانون ما مشي الحال. و بنفس الوقت كل الناس يلي بعرفها ومن عمري اتطعمت". وأضاف: "اناشد يلي بيشتغلوا بهيدا الموضوع بالسوق السوداء او من تحت الطاولة وانا مستعد ادفع الرقم يلي بيطلبوه بس بدي طعّم امي. كيف؟".

الوالدة عندها عملية مستعجلة و لازم تطّعم قبل دخولها للمستشفى .ما خليت وسيلة ضمن القانون ما مشي الحال . و بنفس الوقت كل الناس يلي بعرفها و من عمري اتطعمت.

اناشد يلي بيشتغلوا بهيدا الموضوع بالسوق السوداء او من تحت الطاولة و انا مستعد ادفع الرقم يلي بيطلبوه بس بدي طعّم امي . كيف ؟