فنون ومشاهير

باسل خياط يضع خطته للانتقام من زوجته وطليقته

Lebanon 24
30-04-2021 | 18:00
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بعد تخلصه من صدمته، بدأ يوسف (باسل خياط) بالتخطيط للانتقام من خدعة طليقته مريم (يسرا) وزوجته فريدة (أروى جودة) بعدما كشفت نهاية الحلقة السادسة عشرة من "حرب أهلية" امتلاكه فيديو تظهر فيه زوجته في غرفة نومهما.

وبعد إدراكه خسارته لكل ما استولى عليه من مريم، يطلب يوسف من نادين الاحتفاظ بالجنين حتى يرث زوجها الراحل رغم أنه ليس ابنه، مؤكداً لها أن لديه خطة للتخلص من الورق الذي تملكه مريم ويثبت عجز زوجها عن الإنجاب.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، ومن إنتاج العدل غروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

 
المصدر: نواعم
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