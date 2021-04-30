فنون ومشاهير

التعليق الأول من سمية الخشاب بعد حلقة "رامز عقله طار"

Lebanon 24
30-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-818323-637554047946418926.jpg
Doc-P-818323-637554047946418926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت الفنانة سمية الخشاب، ضحية الحلقة 17 من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال عبر قناة "mbc مصر".

وحرصت سمية الخشاب على إبداء رأيها عن الحلقة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "استمتعت جداً بالحلقه يا رامز بس لسانك عايز قطعه ربنا يهديك".

ويواصل النجم رامز جلال خوض مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدّم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ومن ثم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ إحدى مدن الملاهي في مدينة الرياض، حيث يتعرّض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ومن ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-04-30
12:56 | 2021-04-30
11:00 | 2021-04-30
08:40 | 2021-04-30
08:00 | 2021-04-30
05:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website