التعليق الأول من سمية الخشاب بعد حلقة "رامز عقله طار"

وقعت الفنانة سمية الخشاب، ضحية الحلقة 17 من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال عبر قناة "mbc مصر".وحرصت سمية الخشاب على إبداء رأيها عن الحلقة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "استمتعت جداً بالحلقه يا رامز بس لسانك عايز قطعه ربنا يهديك".ويواصل النجم رامز جلال خوض مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدّم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ومن ثم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ إحدى مدن الملاهي في مدينة الرياض، حيث يتعرّض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.ومن ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.