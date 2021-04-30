فنون ومشاهير

تصريح صادم.. نيللي كريم تكشف قصة زواجها من دون علم أهلها

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:00
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أكدت الفنانة نيللي كريم أن محمد رمضان نجم كبير وناجح في عمله، إلا أن فيه بعض العيوب، مشيرةً إلى أنها هنّأته على فيلم ناجح له في بداية عمله، حيث قالت: "محمد كان خجولاً".

وأشارت نيللي خلال حوارها ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها رفضت التعقيب على تصرفات رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه، مؤكدةً أنه مسؤول عنها وهو شخص لا يزين تصرفاته وعليه مراجعة نفسه، وقالت: "نفسي أقوله بلاش ومتعملش كده.. مش محتاج يلفت الأنظار وتصرفاته عشان السوشيال ميديا".

وأوضحت نيللي كريم أن الفنان شريف دسوقي شخص هادئ ومتواضع جداً، إذ تشاركا معاً في مسلسل "بـ100 وش"، كما أنه مظلوم في الأزمة التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة... وأضافت: "أنا أتخنت في كل المسلسلات وعمري ما شوفت خيانة أزواجي.. ومش بنسى الخيانة ومبغفرش"، مؤكدة أن الطلاق ليس بسبب الخيانة.

وكشفت نيللي أنها تزوجت في سنّ صغيرة ومن دون علم أهلها، قائلةً: "زواجي الأول كان بدون علم أهلي في سن صغيرة وكان عندي 16 سنة، وبنتي لو عملت كده هقتلها.. وأهلي رفضوا عشان كنت صغيرة"، ومشيرة إلى أنها غير نادمة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.

وأضافت أنها تزوّجت بدون علم أهلها ولكنهم كانوا على معرفة وثيقة بزوجها، إلا أن أخاها عرف بزواجها منها، موضحةً: "أخويا قالي هقتله.. وعملنا حادثة بسبب الزواج".

ونفت نيللي كريم شائعات زواجها من رجل عربي، وقالت: "لم يحدث أن أراد رجل عربي الزواج مني، ومواصفات شريك عمري غير موجودة، والرجولة مواقف ووعود وتصرفات... وفي كلام رجالة وفي رجالة أي كلام".
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