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فنون ومشاهير
كورونا يضرب سمير غانم... حالته الصحية تتدهور وزوجته تعاني من صعوبة في التنفس
Lebanon 24
30-04-2021
|
12:56
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نُقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الجمعة، إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس.
وذكرت البوابة أن الفنان سمير غانم نقل أيضا إلى المستشفى اليوم، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته.
ويأتي ذلك بعدما نقلت الفنانة إيمي سمير غانم إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج، فيما أشارت المصادر إلى تعافي كل من دنيا سمير غانم، وحسن الرداد بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.
وأكد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، في تصريح لموقع "إعلام دوت كوم" صحة الأخبار المتداولة، والتي تفيد بنقل الزوجين سمير غانم و دلال عبد العزيز إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة بعد إصابتهما بكورونا.
فيما قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات بوابة "أخبار اليوم"، إنه يحاول التواصل معهما منذ الصباح ولكن دون أي جدوى.
المصدر: سبوتنيك
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