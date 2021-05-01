فنون ومشاهير

بعد 18 عاماً 3 نجوم من "ستار أكاديمي1" اجتمعوا.. ذكريات ورقص ومواقف عفوية (صور)

Lebanon 24
01-05-2021 | 02:00
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جمعت التونسية بهاء الكافي خلال شهر رمضان أصدقائها من برنامج "ستار اكاديمي" في جزئه الأول الذي عرض عام 2003 وكان اللقاء العفوي في منزلها مع زوجها وأطفالها.

 

 

وحضر كل من سينتيا كرم وبرونو طبال، وهما كانا صديقا بهاء في الاكاديمية وكان يجمعهم الكثير من المواقف العفوية الطريفة التي لا تزال في ذاكرة مشاهديها.

 

وحرصت بهاء على استقبال برونو ووسينتيا في منزلها وجهزت لهما ضيافة مميزة وسفرة رمضانية بأطباق متنوعة، ما دفع برونو لوصفها بـ"ست البيت"، واستعرض ترتيب وفخامة ضيافة بهاء.

 

 

كما قدم نجما ستار اكاديمي هدية خاصة ومؤثرة عبارة عن علية على شكل كادر صورة وبداخلها مجموعة من الزجاج الذي جمّع من شوارع بيروت بعد انفجار المرفأ العام الماضي. واستعرضت بهاء الهدية بتأثر وحاولت شرح الأمر لابنتها، معبرة عن سعادتها بهذه اللفتة المميزة.

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع والصور والذكريات التي نشرها برونو عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، حيث استذكروا مواقف طريفة ورقصوا الثلاثة على أغنية كانوا يرددوها في الاكاديمية بحركات مشابهة وبعفوية نالت اعجاب وتفاعل الجمهور.

المصدر: لها
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