فنان لبناني يعترف: لأول مرة أصوم هذا العام وبدأت الالتزام بالصلاة

كشف الفنان زياد برجي عن تفاصيل خاصة بحياته الشخصية والفنية خلال استضافته في برنامج "لأول مرة" على راديو "إينرجي 92.1".

وأعلن زياد انه يصوم لأول مرة هذا العام، وقال: "أعترف أن هذه هي أول سنة أصوم فيها، نعم تأخرت في القيام بالأمر، كما أنني بدأت الالتزام بالصلاة فأنا لم أكن شخص يلتزم بالطقوس الدينية قبل ذلك".

وتحدث أيضاً عن الحب في حياته، موضحاً رأيه بأن: "الحب الأول وهم، الحب الحقيقي هو الذي يبقى، أجد أن الحب الأول هو آخر حب، كما أؤمن بمقولة البدايات جميلة والعبرة بالخواتيم ولكن من الضروري المثابرة والمحاولة أكثر من مرة للوصول".

وأكد برجي أن أغنية "شو حلو هي بداية حياتي الجديدة سواء الشخصية الخاصة أوالعملية وهي أغنية قررت أن تكون لصغيرتي".

وأضاف: "دائما ما أضع خططا كثيرة ولكن ليس لمدة طويلة فقط أفكر ما سأفعله خلال العام. وأعمل دائماً على استكمال ما بدأته على الرغم من الإخفاقات التي قد تحدث".