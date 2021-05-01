فنون ومشاهير

لم تعد تنشر صوراً معه.. فنانة لبنانية تعيد الحديث عن خلافها وانفصالها عن زوجها السعودي (صور)

Lebanon 24
01-05-2021 | 05:00
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أعادت منشورات للفنانة ليلى اسكندر الحديث بين متابعيها حول وجود خلاف مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

 

وشاركت ليلى عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمقولة كتب فيها "شكرا لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد. وشكرا لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت منها القليل. وشكرا لدروس لم تكن في الحسبان".

 

كما نشرت عبارة أخرى كتب فيها: "أمي اخبرتني مرة ان الناس تبدأ بفهم قيمتك عندما تتوقف عن بذل الجهد من أجلهم".

 

وتركت الفنانة اللبنانية الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها حول علاقتها بزوجها، وارجع البعض منهم هذه المنشورات لوجود خلاف بسيط او اختلاف مع يعقوب لا تعلن عنه بشكل مباشر على العلن.

 

كما انه لوحط انه في الفترة الأخيرة لم تعد تنشر ليلى صورا او فيديوهات تجمعها بزوجها ما أثار الكثير من التساؤلات.

 

يُذكر ان ليلى تظهر بشكل دائم على السوشيال ميديا في شهر رمضان من خلال مقاطع فيديو لتعليم متابعيها اللغة الفرنسية.

 

A post shared by Layla Iskandar ليلى اسكندر (@layla_iskandar)

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