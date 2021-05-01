إعلامية تنشر ما حصل معها في دبي: "سألتني لماذا يشتري اللبنانيون الحليب وخنقني القهر"

نشرت الإعلامية ريما مكتبي تغريدة عن قصة حصلت معها في دبي تكشف الواقع المتأزم في لبنان.



وكتبت مكتبي: "فيما كنت أشتري حليب للأطفال من كارفور في دبي لإرساله الى لبنان سألتني البائعة: "أرى الكثير من اللبنانيين يشترون الحليب لإرساله لبلدهم، لماذا؟" ... لم أجد الكلمات للإجابة، خنقني القهر!

فيما كنت أشتري حليب للأطفال من كارفور في #دبي لإرساله الى #لبنان سألتني البائعة: "أرى الكثير من اللبنانيين يشترون الحليب لإرساله لبلدهم، لماذا؟" ... لم أجد الكلمات للإجابة، خنقني القهر!

— Rima Maktabi (@rimamaktabi) May 1, 2021