فنون ومشاهير

إعلامية تنشر ما حصل معها في دبي: "سألتني لماذا يشتري اللبنانيون الحليب وخنقني القهر"

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:59
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نشرت الإعلامية ريما مكتبي تغريدة عن قصة حصلت معها في دبي تكشف الواقع المتأزم في لبنان.

وكتبت مكتبي: "فيما كنت أشتري حليب للأطفال من كارفور في دبي لإرساله الى لبنان سألتني البائعة: "أرى الكثير من اللبنانيين يشترون الحليب لإرساله لبلدهم، لماذا؟" ... لم أجد الكلمات للإجابة، خنقني القهر!

 

فيما كنت أشتري حليب للأطفال من كارفور في #دبي لإرساله الى #لبنان سألتني البائعة: "أرى الكثير من اللبنانيين يشترون الحليب لإرساله لبلدهم، لماذا؟" ... لم أجد الكلمات للإجابة، خنقني القهر!

المصدر: "رصد" لبنان 24
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