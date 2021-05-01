"قرر أن يقاتل بصمت".. ممثل شهير يظهر وإلى جانبه أسطوانة الأوكسجين (صورة)

نشر الفنان السوري، باسم ياخور، صورة له عبر "فيسبوك"، حيث ظهر وإلى جانبه أسطوانة الأوكسجين وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة "شكرا".

وعّلق على الصورة وكتب: "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي" ودون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

وحول رحلة معاناة باسم ياخور، مع فيروس كورونا، كشف الصحافي السوري أحمد الدرع، أن النجم كانت حالته حرجة، لكنه قرر أن يقاتل الفيروس في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولكنه قرر أن يكشف القصة بعدما انتصر على الفيروس القاتل.