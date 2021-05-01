إليسا تتضامن مع سمير غانم في محنته.. هذا ما قالته

غرّدت الفنانة إليسا عبر حسابها على "تويتر"، معلنة تضامنها مع الفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك إثر اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت اليسا في تغريدتها: "كلنا عم نصلي لسلامة وشفاء العملاقين سمير غانم ودلال عبد العزيز الله يعطيهن بالسلامة ويردن لعيلتن ولكل محبينن بسرعة وصحة يا رب".

كلنا عم نصلي لسلامة وشفاء العملاقين سمير غانم ودلال عبد العزيز. الله يعطيهن بالسلامة ويردن لعيلتن ولكل محبينن بسرعة وصحة يا رب

— Elissa (@elissakh) May 1, 2021

وما زال الفنان المصري سمير غانم يصارع فيروس "كورونا" داخل المستشفى، في وقتٍ كثرت الشائعات بشأن حالته الصحية.

ووفقاً لمجلة "لها"، فإن غانم وُضِع على أجهزة التنفس الصناعي فور دخوله مؤخراً إلى المستشفى، لافتة إلى أن “مصادر طبية أكدت استقرار حالة غانم.

وأوضحت المصادر الطبية أن "الفنان المصري دخل المستشفى بعد إصابته بكورونا مع وجود ضعف في الكلى، الأمر الذي دفع الفريق الطبي المعالج لوضعه في العناية المركزة وتوصيل أجهزة التنفس الصناعي له".

وأصيب غانم بالفيروس مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي أدخلت أيضاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إلى ذلك، ذكرت وسائل اعلام مصرية أن "دنيا سمير غانم تعافت من فيروس كورونا، إذ جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية"، في حين أن "شقيقتها إيمي دخلت المستشفى قبل أيام قليلة لتلقي العلاج جراء الفيروس".