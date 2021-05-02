مخرج لبناني يتحدث عن "أم عصام".. والأخيرة ترد

علّق الكاتب والمخرج اللبناني عبيدو باشا على أداء الممثلة السورية صباح الجزائري في مسلسل "للموت"، وقال: "صباح الجزائري بطَلتِها الأولى في "للموت" لا تحتاج إلى مديح، لأنها تمتلك احكام الدراما، بحيث بدت حين حضرت وكأنها تملأ حضورها بكؤوس العطارين. دخول مسبوك، مسنود على تاريخها، أدى إلى اشتمام رائحة البن في صباح عتيق. برهان الممثل(ة) لحظة. الجزائري هي اللحظة،هي البرهان".

بدورها، ردّت الجزائري التي اشتهرت بدور "أم عصام" في مسلسل باب الحارة، قائلة: "شكراً جزيلاً كلامك بيحفر بالقلب وشهادة".

يذكر أن مسلسل "للموت" يضم مجموعة من الممثلين منهم: صباح الجزائري، ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، وغيرهم.