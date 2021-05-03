جمال عبد الناصر جد والده.. فنانة لبنانية تفتح مجددا قصة نسب ابنها! (صور)

من جديد أعادت الفنانة قمر قصة نسب ابنها إلى الواجهة من خلال صورة جديدة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها في تطبيق إنستغرام" وظهر فيها ابنها وأرفقتها بأخرى لرجل الأعمال جمال مروان وبثالثة للرئيس المصري الراحل، جد الأخير، جمال عبد الناصر.

وتناقل الصور المركبة إثر هذا عدد من الحسابات الناسطة في التطبيق وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تناولت موضوع النسب. ورأى بعض المتابعين أن الشبه بين الطفل ومروان كبير جداً فيما شكك آخرون في ذلك.

ومما كتبه المتابعون: "الشبه بين الأب والابن أكبر دليل إنه فعلاً أبوه سبحان الله" و"الخسران بس الطفل البريء الله لا يسامح لا الأم ولا الأب" و"يعني في أحد ما يعترف بالولد الحلو ذا بسم الله عليه" و" سبحان الله شبه كبير بين الابن وأبوه الأنف والفم والدقن. حتى لون عيونه لأن أمه قمر عيونها مش ملونة" و" نسخة أبوه بس لون العيون يختلف".

كما نشرت قمر صورة لها وهي تحمل الطفل حين كان لا يزال رضيعاً مع التعليق: "الحمدالله تحملت كل الصعوبات وأقسى الظروف وربيت ابني بفضل رب العالمين" و"الله يحمي أطفالنا جميعاً ويبتعلهم أيام حلوة ومستقبل مشرق".