فنون ومشاهير

بيل ومليندا غيتس ينفصلان بعد زواج دام ٢٧ عاماً

Lebanon 24
03-05-2021 | 17:40
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قال الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك اليوم الاثنين إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وكانت شبكة (سي.إن.بي.سي) ذكرت أن بيل ومليندا غيتس سينفصلان بعد زواج دام 27 عاما.
وأضافا: "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".
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