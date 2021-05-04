فنون ومشاهير

جمال والدة ناصيف زيتون الأوروبي يُحدث ضجة على مواقع التواصل.. تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
04-05-2021 | 10:30
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نشر الفنان السوري ناصيف زيتون صورة على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" ظهر فيها وهو يجلس على المقعد الأمامي للسيارة فيما تجلس في الخلف والدته.

 

وأثارت الأخيرة اهتمام الجميع بجمال ملامحها ورأى الكثيرون أنها تبدو أوروبية، وحققت الصورة أكثر من 258 ألف إعجاب.

 

A post shared by Nassif Zeytoun (@nassifzeytoun)


 

يشار إلى أن والدته تُدعى سامية، علماً أن لدى ناصيف شقيقاً هو أنس وشقيقة هي نانسي.

 

وتابع ناصيف دراسته في مجال الترجمة قبل أن ينتقل إلى الموسيقى من خلال انتسابه إلى المعهد العالي للموسيقى. إلا أنه لم ينجح في اختبار القبول ما دفعه إلى تكرار التجربة في العام التالي.

 

تخرج من قسم الغناء الشرقي وشارك في العديد من الحفلات وفي كورس الفنان مارسيل خليفة إلى أن التحق بالموسم السابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" حيث قدم خلال السهرات المواويل الجبلية وخصوصاً تلك العائدة إلى الفنان اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي.

 

وفي الحلقة الختامية حاز أعلى نسبة أصوات في كل مواسم البرنامج متفوقاً على كل من رحمة رياض من العراق ومحمد رمضان من الأردن.

المصدر: لها
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