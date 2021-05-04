كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)

طرحت السيدة ميراي الخوري والدة شهيد مرفأ بيروت الشاب الياس بسام الخوري، أغنية “راب” كان كتبها الشاب الراحل وسجلها بصوته مع صديق له ، ذلك على موقع “يوتيوب”.وطلبت والدته من اللبنانيين الإستماع الى الإغنية ليبقى صوت الياس يصدح في وطنه.يذكر ان الياس كان قضى بعد أسبوعين من إنفجار مرفأ بيروت في ٢٠ آب ، متأثرا بجراحه، عن عمر ١٥ عاما . وهو من بلدة جديدة مرجعيون وسكان بيروت .يذكر ان الشهيد الياس الخوري كان يعشق الموسيقى ويحلم بالغناء.. لكن الإجرام قضى على حلمه، لكن صوته لن يصمت.