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فنون ومشاهير
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
Lebanon 24
04-05-2021
|
17:51
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طرحت السيدة ميراي الخوري والدة شهيد مرفأ بيروت الشاب الياس بسام الخوري، أغنية “راب” كان كتبها الشاب الراحل وسجلها بصوته مع صديق له ، ذلك على موقع “يوتيوب”.
وطلبت والدته من اللبنانيين الإستماع الى الإغنية ليبقى صوت الياس يصدح في وطنه.
يذكر ان الياس كان قضى بعد أسبوعين من إنفجار مرفأ بيروت في ٢٠ آب ، متأثرا بجراحه، عن عمر ١٥ عاما . وهو من بلدة جديدة مرجعيون وسكان بيروت .
يذكر ان الشهيد الياس الخوري كان يعشق الموسيقى ويحلم بالغناء.. لكن الإجرام قضى على حلمه، لكن صوته لن يصمت.
المصدر: شاشات
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