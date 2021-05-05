فنون ومشاهير

محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على هجوم حركة "حماس"

Lebanon 24
05-05-2021 | 00:00
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رد الفنان المصري محمد رمضان على مهاجمة حركة "حماس" له واتهامه بإظهار قطاع غزة، خلال أحداث مسلسله الرمضاني "موسى"، على أنه وكر مخدرات.

وقال محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "أتمنى مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام.. في أحداث العمل عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته. وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنويا وماديا نظرا للأخوة العربية حتى أصبح رجل أعمال ناجحا".

واختتم، منشوره قائلا: "وللعلم هذه الأحداث عام 1943 #محمد_رمضان".
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