أحلام منهارة وفي حالة تأثر شديد: خلاص انهارت أعصابي! (فيديو)

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن تأثرها الشديد بأحداث مسلسل "عشرين عشرين" الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وآخرين.

وظهر هذا من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في "سناب شات"، وأشارت إلى أنها تعيش حالة انهيار عصبي وقالت: "خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار".

وتبين أنها تشاهد الحلقة 22 من المسلسل وتحديداً مشهداً لنادين علماً أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية.

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يشار إلى أن نادين أثارت حماس المشاهدين من خلال مقطع مصور من المسلسل نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" وكتبت تعليقاً عليه: "هيي زعلت إنه ما طلع متل ما بتتمنى وهو زعل لأنها ما طلعت متل ما بيتمنى... حياة مش حياة الأحداث يلي جايي رح تكون كتير صعبة والحماس رح يزيد والتشنج رح يوصل للدماغ" محققة بذلك أكثر من 925 ألف مشاهدة.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين وعدد كبير من الفنانين منهم شريكها في العمل الفنان قصي خولي الذي علق: "يا عفو الله".