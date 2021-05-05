فنون ومشاهير

وسامة حفيدي صباح الجزائري محط اهتمام الجمهور.. تعرفوا إليهما (صورة)

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:00
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نشرت الفنانة السورية صباح الجزائري، على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها وابنتها رشا التقي وحفيديها. وتبين أنهم ذهبوا لزيارتها في موقع تصوير مسلسل "للموت". وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: "زيارة من حبيبتي وأحفادي ع لوكيشين "للموت" فرحتولي قلبي متل دائماً. انتو قوتي والسند بهالحياة".

 

A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)


 

وتحدثت العديد من التعليقات على الصورة عن الشبه بينها وبين ابنتها إلا أن أنظار الكثيرين توجهت إلى الحفيدين حيث أثنى الجميع على وسامتهما وجمال ملامحهما. وتمت المقارنة بينهما وبين جدتهما وانقسمت الآراء بين من رأوا أنهما ورثا بعض ملامحها ومن لفتوا إلى أنهما لا يشبهانها على الإطلاق.

 

يشار إلى الجزائري أثارت الجدل مؤخراً بسبب تصريح أدلت به وتناولت من خلاله مسلسل "باب الحارة" وتحديداً الجزء 11 منه الذي يعرض في الموسم الرمضاني. وقالت في لقاء تلفزيوني إن العمل الذي يعرض حالياً لا يشبه العمل الأصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية "أم عصام".

 

واعتبرت أن القيمين على الموسم الجديد يستثمرون نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل. وأشارت إلى أنها لن تتابع الجزء الحالي وقالت: "أكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف سموه نفس الاسم".

المصدر: لها
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