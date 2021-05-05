عايدتها بصورة وكلمات مؤثرة.. تعرفوا الى والدة الجميلة ايميه صياح

بمناسبة عيد ميلادها، عايدت السيدة جاكلين صياح، ابنتها الاعلامية والممثلة ايميه صياح في تغريدة عبر "تويتر" أرفقتها بصورة لهما، جاء فيها: "حياتي يا مامي انتي ينعاد عليكي سنين طويلة كلا صحة وفرح ونجاح يخليلك تيو وكيلي اجمل عطيتين من ربنا ويضلن منورينلكن حياتكن انتي وفريد بحبببببك".



من جهتها ردّت ايميه فقالت: "يا ماما.. أحلى عيد هالعيد.. معكن وحدكن Folded hands الله يطوّل عمركن وتبقوا فوق راسنا.. بحبّببك Jako".

يا ماما.. أحلى عيد هالعيد.. معكن وحدكن ❤🙏 الله يطوّل عمركن وتبقوا فوق راسنا.. بحبّببك Jako ❤❤ https://t.co/HY9TjBkzLi