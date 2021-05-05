فنون ومشاهير

عايدتها بصورة وكلمات مؤثرة.. تعرفوا الى والدة الجميلة ايميه صياح

Lebanon 24
05-05-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-819680-637558080190500196.jpg
Doc-P-819680-637558080190500196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بمناسبة عيد ميلادها، عايدت السيدة جاكلين صياح، ابنتها الاعلامية والممثلة ايميه صياح في تغريدة عبر "تويتر" أرفقتها بصورة لهما، جاء فيها: "حياتي يا مامي انتي ينعاد عليكي سنين طويلة كلا صحة وفرح ونجاح يخليلك تيو وكيلي اجمل عطيتين من ربنا ويضلن منورينلكن حياتكن انتي وفريد بحبببببك". 


من جهتها ردّت ايميه فقالت: "يا ماما.. أحلى عيد هالعيد.. معكن وحدكن Folded hands الله يطوّل عمركن وتبقوا فوق راسنا.. بحبّببك Jako". 

 

يا ماما.. أحلى عيد هالعيد.. معكن وحدكن ❤🙏 الله يطوّل عمركن وتبقوا فوق راسنا.. بحبّببك Jako ❤❤ https://t.co/HY9TjBkzLi

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-05-05
03:30 | 2021-05-05
02:00 | 2021-05-05
00:35 | 2021-05-05
23:00 | 2021-05-04
16:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website