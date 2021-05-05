التشويق والإثارة عنوان "الهيبة جبل" وإنطلاق التصوير

بعد إعلان النجم السوري عبد المنعم عمايري إنضمامه لمسلسل "الهيبة" في جزئه الخامس، أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي انطلاق تصوير الموسم الأخير من المسلسل، الذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".



وأعلن البرقاوي إنطلاق العمل من خلال صورة الكلاكيت من مكان التصوير، دون أن شكسف عن أي معلومات أخرى



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وكان منتج العمل صادق الصباح أعلن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" انطلاق التصوير وكتب: "بعونه تعالى انطلق اليوم تصوير مسلسل الهيبة بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان الهيبة جبل أرحب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي تيم حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج سامر البرقاوي".



ومن المنتظر أن يشهد الجزء الجديد العديد من التغييرات من خلال انضمام عمايري لتكون الشخصية الندّ لتيم حسن، وانضمّ الى العمل ايضاً الفنانة اللبنانية إيميه صياح، والمفاجأة الأكبر تتمثل باستبعاد النجم السوري أويس مخللاتي، الذي اشتهر بدور "صخر".



وأكدت مصادر مقربة من العمل أن الأحداث ستحمل الكثير من التشويق والأحداث الصادمة للجمهور.