كارول سماحة تشغل جمهورها بجديدها

تستعد الفنانة كارول سماحة لطرح أغنية جديدة بعنوان "سيبتك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات نادر عبدالله وتوزيع أحمد عبدالسلام وألحان محمد عبيه.وكانت كارول انتهت من تصوير الأغنية وهي باللهجة المصرية في كانون الثاني الماضي، وتستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.وتعكف منذ أواخر العام الماضي على الانتهاء من تحضير ألبومها الجديد، قائلة "شغفي الكبير.. العمل في الأستوديو على ألبومي الجديد.. موسيقى جديدة".ومن جهة أخرى شاركت كارول جمهورها فيديو تشويقيا جديدا من داخل الأستوديو، ظهرت فيه رفقة الملحن إيدي جزرة وبيتر خوري، واكتفت بالتعليق قريبا.ولم تكشف النجمة عن أي تفاصيل حول طبيعة العمل الذي تستعد لتقديمه في الفترة المقبلة، مكتفية بالإشارة إلى المخرجة المصرية بتول عرفة التي سبق أن تعاملت معها في فيديو كليب أغنية "شكرا".احتفلت كارول سماحة وفريق عمل أغنية "شكرا" وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف دميركول وإخراج بتول عرفة، مؤخرا بتخطي فيديو كليب هذا العمل الذي حل فيه الفنان المصري هاني شاكر ضيفا، 11 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحه.ويشار إلى أن "اللي خان" التي أطلقتها كارول في نيسان الماضي تعد أحدث أغانيها، وهي أغنية شارة مسلسل “ضد الكسر” للممثلة المصرية نيللي كريم.