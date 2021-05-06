ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟

تعرّضت الممثلة نادين نسيب نجيم لموقف طريف على حاجز للدرك، حيث غردت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "اليوم كان في كتير حواجز المهم وصلت على حاجز قللي احتراماتي سيدنا وقلب الحديث عن عشرين عشرين".

اليوم كان في كتير حواجز ( الله يستر ) المهم وصلت عل حاجز قللي احتراماتي سيدنا 🙈🤣 وقلب الحديث عن #عشرين_عشرين

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 4, 2021

ويحقق مسلسل "عشرين عشرين" نسبة مشاهدة عالية في لبنان والدول العربية، وتلعب نادين شخصيتين "سما" وهي ضابط في مكتب مكافحة المخدرات، وتدخل بمهمة صعبة لإلقاء القبض على مروجين قتلوا شقيقها الضابط الذي لعب دوره الفنان رامي عياش، وتدخل الحي بشخصية "حياة".

وقد عملت نادين عملت على شخصية "حياة" بأدق التفاصيل، وتدربت على لهجتها لتتناسب مع المنطقة التي دخلت إليها لتنفيذ مهمتها، بالإضافة إلى المواقف الكوميدية التي تقدمها في المسلسل وبعض الكلمات التي ألفتها ومنها "منهنهة".