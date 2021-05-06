فنون ومشاهير

بفستان أسود قصير.. دانييلا رحمة تشعل مواقع التواصل برقصها مع بديع أبو شقرا (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2021 | 11:30
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه من كواليس تصوير مسلسل "للموت".

 

وكانت دانييلا تمشي وهي ترتدي فستانا قصيرا اسود، وبدأت الرقص مع زميلها الممثل بديع أبو شقرا على وقع أنغام أغنية "أخاصمك آه" للفنانة نانسي عجرم.

 

A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

 

 

وعلقت على الفيديو بالقول: "هيك الأجواء بتكون قبل ما نبدا بتصوير المشهد".

 

يُذكر ان مسلسل "للموت" يحقق نجاحا لافتا وهو من تمثيل نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

المصدر: رصد لبنان 24
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