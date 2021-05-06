رقصة ماريتا الحلاني في 2020 حديث الجمهور.. "أه يا سعاد" (فيديو)

تفرض الفنانة ماريتا الحلاني حضوراً خفيفاً وطريفاً للشخصية التي تؤديها في مسلسل "2020" من بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان قصي خولي، حيث تلعب دور "سعاد".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم فيديو لرقصة "سعاد" في المسلسل الى جانب الفنان حسين المقدم "بلبل"، وهما يرقصان في حفل الزفاف. بدورها نشرت ماريتا الفيديو على حساباتها على مواقع التواصل وعلّقت عليه بالقول: "اه يا سعاد!".

اه يا سعاد! 🤣🤣🤣 #سعاد #عشرين_عشرين https://t.co/UwOGdxjfvJ

ونال الفيديو إعجاب الجمهور على نطاق واسع.