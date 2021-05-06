بدء تصوير "الهيبة جبل"

بدأ المخرج السوري سامر برقاوي تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، الذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".ونشر برقاوي صورة من كواليس تصوير العمل تظهر "الكلاكيت" في موقع التصوير وتاريخ التصوير 3 مايو، من دون الكشف عن تفاصيل المشهد والعمل.يأتي ذلك بعد إعلان الفنان السوري عبد المنعم عمايري انضمامه إلى أسرة مسلسل "الهيبة" في مقابلة تلفزيونية أجراها خلال الأيام الماضية.