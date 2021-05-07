فنون ومشاهير

تيم حسن ووفاء الكيلاني ينفيان كل شائعات الطلاق.. والسبب له علاقة بدولة الامارات (صور)

Lebanon 24
07-05-2021 | 02:00
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الشكر المشترك كل على صفحته نفى بشكل قاطع شائعات الطلاق التي تلاحق الممثل تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلاني منذ فترة، وتبين أنّ خبر انهاء زواجهما لا أساس له.

ونشرت الكيلاني صورة وهي جالسة أمام أحد نوافذ المباني في دبي، لترفقها بالتعليق التالي: "من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنة دي أني منحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله وحكومة دبي ؛ حفظ الله الإمارات واهلها الطيبين".

 

A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)




بدوره نشر حسن صورة للامارة وقال: "دبي 31 آذار الفائت كان يوم متميز لي و لزوجتي، حيث مُنحنا فيها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدةنَسعد دايمآ بوجودنا بهذا البلد الجميل شكرا جزيلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله حاكم دبي وشكرا لحكومة دبي ﻿﻿﻿دمتم بخير وأمان ونجاح". ﻿﻿﻿

 

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)





إشارة الى ان دولة الامارات قد قدمت الاقامة الذهبية لعدد كبير من الفنانين العرب مثل نجوى كرم، جوزيف عطيّة، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، مروان خوري.﻿﻿

المصدر: ياسمينا
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