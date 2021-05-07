بعد إصابتها بالسرطان... هذه الممثلة التركية تنشر صورة جديدة

كشفت الممثلّة التركية جنان أرغودار التي عرفت بدور "توليب سبهان" في مسلسل "حرب الورود" آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي.



ونشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لها أظهرت التغييرات التي طرأت على شكلها بسبب المرض.



وأرفقت الصورة بالتعليق: "لديكم الكثير من الأسئلة. دعوني أطلعكم على آخر التطورات. انتهى العلاج الكيميائي. ثمة المزيد من الجلسات لكنني أتمتع بحال جيدة".

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وأضافت: "اعتدت هذه الحالة أي الصلع وشعري الجديد. كل شيء على ما يرام".

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين والمشاهير الذين وجهوا إليها رسائل الدعم متمنين لها الشفاء العاجل ومعبرين عن اشتياقهم لرؤيتها على الشاشة مجدداً.



ويشار إلى أن الممثلة التي تبلغ الـ43 عاماً متزوجة من الممثل كنان إيجي ولديهما طفل واحد.