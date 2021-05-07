منافسة حامية بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في الخريف!

يقفل موسم الدراما وتنتهي المسلسلات الخاصة بالشهر الفضيل خلال أسبوع واحد، وقد استحوذت بعض الأعمال الدرامية المشتركة على اهتمام المتابعين فيما بدأت الممثلة نادين نسيب نجيم بالتحضيرات أو مباشرة تصوير مسلسل "صالون زهرة"، كتبته نادين جابر المشاركة في كتابة مسلسل "عشرين عشرين" الذي يُعرض حالياً، وتنشغل أيضاً الفنانة سيرين عبد النور بتصوير مسلسل "دور العمر" مع المخرج سعيد الماروق ونص ناصر فقيه، ويبدو أن الحرب مقبلة في المنافسة بين النجمتين إذا قرر المنتجون عرض المسلسلين في وقت واحد؛ حيث من المفترض عرضهما منتصف الصيف بداية الخريف المقبل.

وعن إمكانية عودة قصي خولي إلى نادين نسيب نجيم في الموسم المقبل، نفت معلومات لـ "نواعم" أن يكون خولي وقّع أو جدّد تعاقده مع شركة الصباح التي لم تجزم حتى الساعة بأنّ هناك مشروعاً تمثيلياً له، وكان الممثل عبد المنعم عمايري قد دخل مبارزاً لتيم حسن.

إذا من المتوقع أن تعيد الصورة احتدام المعركة الخاصة في الموسم المقبل على الشاشات اللبنانية.