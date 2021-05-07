تعرفوا إلى ابن خالد القيش: مثّل معه في "حارة القبة".. وشاهدوا فيديو لهما وهما يرقصان بطرافة

تم التداول على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو طريف جمع الفنان السوري خالد القيش وابنه فارس.

وبدا أن المقطع قد سُجّل في "تيك توك" قبل أن ينشره القيش على حسابه الخاص في التطبيق حيث غنّى مع ابنه إحدى أغنيات الفنان المصري محمد رمضان. وأجمع الكثير من المتابعين على طرافتهما وعفويتهما.

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A post shared by Khaled Alkeesh (@khaled_alkeesh)





وتذكّر آخرون أن الطفل هو من أدّى شخصية "رضوان" في مسلسل "حارة القبة"، وسارعوا إلى المقارنة بين شكله وشكل والده حيث رأوا أنه لا يشبهه كثيراً.

وحقق الفيديو في الساعة الأولى بعد نشره على أحد تلك الحسابات أكثر من ألفَي مشاهَدة.