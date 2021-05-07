فنون ومشاهير

عمل فني عن انفجار المرفأ.. وثائق وفيديوهات ستظهر لاول مرة

Lebanon 24
07-05-2021 | 08:53
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بدأ تصوير عمل فني عن إنفجار مرفأ بيروت، من لحظة تلقي غرفة عمليات فوج الإطفاء الاتصال الى حين الوصول الى المرفأ ولحظة الاستشهاد، بدعوة من شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت - وبالتعاون مع المطرب أمير يزبك والمخرج إدوار بشعلاني، برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مركز فوج الإطفاء - الكرنتينا، تخليدا لشهداء الفوج العشرة.

وقال الفنان امير يزبك: "العمل يتضمن وثائق وفيديوهات ستظهر للمرة الاولى وبعد مونتاج مدته بين 4 او5 دقائق ويوثق لحظة الانفجار والانطلاق من المركز الى المرفأ".

واضاف: "نتوجه بهذا العمل الفني الى الرأي العام في لبنان والعالم، وانا غير مسرور اثناء التأدية بسبب الحزن لكن من اجل ذكرى الشهداء واهاليهم ".
وشكر الاهالي وفوج الاطفاء ومحافظ بيروت والمخرج وفريق العمل على "الانجاز".

بدوره، رئيس فوج الاطفاء العميد نبيل خنكرلي، قال: "في 4 آب المقبل، تحل الذكرى السنوية الاولى، وقد ارتأينا مع الفنان يزبك ان نقوم بشيء يخلد ذكرى هؤلاء الشهداء ومن اجل عائلاتهم التي هي عائلاتنا، وهذا يفي بجزء قليل من حقهم لان خسارتهم لا تقدر بثمن ولا تعوض".

ويستمر التصوير يومين وينتقل الى المرفأ.
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