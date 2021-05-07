23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
عمل فني عن انفجار المرفأ.. وثائق وفيديوهات ستظهر لاول مرة
Lebanon 24
07-05-2021
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ تصوير عمل فني عن إنفجار مرفأ بيروت، من لحظة تلقي غرفة عمليات فوج الإطفاء الاتصال الى حين الوصول الى المرفأ ولحظة الاستشهاد، بدعوة من شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت - وبالتعاون مع المطرب أمير يزبك والمخرج إدوار بشعلاني، برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مركز فوج الإطفاء - الكرنتينا، تخليدا لشهداء الفوج العشرة.
وقال الفنان امير يزبك: "العمل يتضمن وثائق وفيديوهات ستظهر للمرة الاولى وبعد مونتاج مدته بين 4 او5 دقائق ويوثق لحظة الانفجار والانطلاق من المركز الى المرفأ".
واضاف: "نتوجه بهذا العمل الفني الى الرأي العام في لبنان والعالم، وانا غير مسرور اثناء التأدية بسبب الحزن لكن من اجل ذكرى الشهداء واهاليهم ".
وشكر الاهالي وفوج الاطفاء ومحافظ بيروت والمخرج وفريق العمل على "الانجاز".
بدوره، رئيس فوج الاطفاء العميد نبيل خنكرلي، قال: "في 4 آب المقبل، تحل الذكرى السنوية الاولى، وقد ارتأينا مع الفنان يزبك ان نقوم بشيء يخلد ذكرى هؤلاء الشهداء ومن اجل عائلاتهم التي هي عائلاتنا، وهذا يفي بجزء قليل من حقهم لان خسارتهم لا تقدر بثمن ولا تعوض".
ويستمر التصوير يومين وينتقل الى المرفأ.
تابع
الأكثر قراءة
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
Lebanon 24
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
14:03 | 2021-05-06
06/05/2021 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
01:30 | 2021-05-07
07/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-05-07
منافسة حامية بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في الخريف!
09:14 | 2021-05-07
كارلا حداد بإطلالة صيفية جميلة.. "توب" قصيرة وجينز (صورة)
08:00 | 2021-05-07
بعد 10 سنوات على رحيله بعد معاناة مع السرطان.. بألم شديد أيمن زيدان يستعيد ذكرى ابنه الأصغر (صورة)
07:05 | 2021-05-07
قصي خولي ينال الإقامة الذهبية في دبي.. وهذا ما قاله (صورة)
05:00 | 2021-05-07
الممثلة التركية سيلين غانش في لبنان: معجبة باليسا ونادين.. وتتابع نانسي وهيفا
03:30 | 2021-05-07
بعد إصابتها بالسرطان... هذه الممثلة التركية تنشر صورة جديدة
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact