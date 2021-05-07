فنون ومشاهير

كارلا حداد بإطلالة صيفية جميلة.. "توب" قصيرة وجينز (صورة)

Lebanon 24
07-05-2021 | 09:14
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نشرت مقدمة البرامج كارلا حداد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، بدت فيها بإطلالة صيفية متميزة حيث إرتدت الجينز و"توب" زهرية اللون.

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)

ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

يُذكر أنّ كارلا نفت في وقت سابق طلاقها وذلك بعدما انتشر الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حداد ملاحقة كل موقع ينشر إشاعة طلاقها وقالت عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام: "خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية".

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