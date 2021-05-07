كارلا حداد بإطلالة صيفية جميلة.. "توب" قصيرة وجينز (صورة)

نشرت مقدمة البرامج كارلا حداد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، بدت فيها بإطلالة صيفية متميزة حيث إرتدت الجينز و"توب" زهرية اللون.

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)

ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

يُذكر أنّ كارلا نفت في وقت سابق طلاقها وذلك بعدما انتشر الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت حداد ملاحقة كل موقع ينشر إشاعة طلاقها وقالت عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام: "خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية".