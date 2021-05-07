فنون ومشاهير

بعد نقله إلى المستشفى... كورونا يهزم الموسيقار جمال سلامة

Lebanon 24
07-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-820464-637560035072811536.jpg
Doc-P-820464-637560035072811536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الموسيقار المصري جمال سلامة، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت حالة سلامة الصحية قد تدهورت، ونقل إلى أحد مستشفيات المعادي، التي حولته بدورها إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم.

وجمال سلامة موسيقار مصري ولد في الإسكندرية في 5 تشرين الاول 1945، ودرس التأليف الموسيقي في كونسيرفاتوار تشايكوفسكي بموسكو، حيث حصل على أعلى مؤهل في تخصصه، ودرس على يد المؤلف الموسيقي السوفيتي المعروف، آرام خاتشاتوريان.

ولسلامة تعود أكثر الألحان المصرية شعبية خلال أعمال كثيرة في السينما والتلفزيون واحتفالات الدولة بالكثير من المناسبات القومية. ومن بين أغانيه الشهيرة "ساعات ساعات" لصباح، و"محمد يا رسول الله" لياسمين الخيام، و"مش حتنازل عنك أبداً" لسميرة سعيد، والكثير من الألحان الأخرى.

كان جمال سلامة كذلك أول عازف لآلة "الأورج" في الوطن العربي، حيث عمل مع سيدة الغناء العربي، أم كلثوم، في أغنية "أقبل الليل" للشاعر أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي.

ويحكي سلامة عن عمله مع كوكب الشرق أنه خالف قواعد العزف مع أم كلثوم، حيث عزف أثناء غنائها، حينما قال له عازف الكونترباص الراحل، عظمة: بس يا جمال الست تزعل"، فتوقف، إلا أن أم كلثوم فاجأته بسؤالها: "سكتت ليه يا جمال؟" فقال لها: "عظمة بيقول لي حضرتك ما بتحبيش حد يعزف معاكي". فقالت أم كلثوم لعظمة: "وانت مالك إنت" والتفتت لجمال سلامة: "قول يا جمال الحاجات الحلوة دي". وبالفعل تم تسجيل الأغنية للإذاعة بينما يعزف جمال سلامة بالتزامن مع صوت الست، وكانت المرة الأولى التي ترافق فيها هذه الآلة الموسيقية صوت كوكب الشرق.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-05-07
11:00 | 2021-05-07
09:14 | 2021-05-07
08:53 | 2021-05-07
08:00 | 2021-05-07
07:05 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website