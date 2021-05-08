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فنون ومشاهير
هند صبري تنتظر "كيرة والجنّ"
Lebanon 24
08-05-2021
|
01:00
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قالت الفنانة هند صبري إنها تنتظر بفارغ الصبر عرض فيلم "كيرة والجن"، الذي يمثل عملا مختلفا للغاية حيث يتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر.
وأكدت أن أحداث الفيلم تدور إبان ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة وقادة الثورة الشعبية.
وألفتت إلى أن أحداث الفيلم ممتدة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لافتة إلى أن العمل مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب أيضا السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد.
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