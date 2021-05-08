هند صبري تنتظر "كيرة والجنّ"

قالت الفنانة هند صبري إنها تنتظر بفارغ الصبر عرض فيلم "كيرة والجن"، الذي يمثل عملا مختلفا للغاية حيث يتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر.وأكدت أن أحداث الفيلم تدور إبان ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة وقادة الثورة الشعبية.وألفتت إلى أن أحداث الفيلم ممتدة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لافتة إلى أن العمل مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب أيضا السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد.