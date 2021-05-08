فنون ومشاهير

صورة لتامر حسني وبسمة بوسيل تثير جدلاً عبر مواقع التواصل.. تغيير كبير بشكلهما!

Lebanon 24
08-05-2021 | 02:00
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نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة للفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل ظهرا فيها بملامح مختلفة. 

ولاحظ هؤلاء التغيير في شكل حسني وزوجته دفعت بعضهم إلى التشكيك في هويتهما. وهو ما ظهر في التعليقات ومما كتبوا: "لا هي بسمة-بسمة، و لا هو تامر- تامر".

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وتبين أن بسمة نشرت، عبر خاصية القصص المصورة "ستوريرز" الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صوراً مشابهة ظهرت فيها برفقة زوجها. وبدا فيها صديقان لهما دعوهما إلى حفل سحور مع عدد من الفنانين.

المصدر: لها
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