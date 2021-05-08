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فنون ومشاهير
ماذا بعد استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنّانين؟
Lebanon 24
08-05-2021
|
05:00
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قدّمت الفنانة نوال الزغبي تأخرت قليلاً استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين بعد حوالي شهر ونصف الشهر من تعميم أصدرته النقابة للمنتسبين إليها ويقضي بعدم السب والشتم للأحزاب اللبنانية، الأمر الذي أثار حفيظة الزغبي فقررت القيام بأول مبادرة لتخرج من النقابة وتصدر بيانًا تؤكد فيه تمسّكها بالحرية التي يفرضها الدستور في لبنان لجهة الرأي.
في هذا الاطار، أشار موقع "نواعم" الى أن ما حصل مع الزغبي وقع بعد تراكمات كثيرة حصلت بينها وبين النقابة من دون أي ردود فعل من النقابة نفسها حول معرفة حقوق ومكتسبات الفنانين وتطبيق الأنظمة، الأمر الذي دفعها للتقدم بالاستقالة خصوصاً أن معظم الفنانين في لبنان يعانون الأمرّين جرّاء إهمال النقابة لهم.
إلى ذلك، تصدر نوال الزغبي خلال أيام قليلة أغنيات جديدة بحسب ما ذكرت في أكثر من لقاء، وهي تدخل لاحقاً نادي "الميني ألبوم" لتقدّم 4 أغانٍ خاصة وجديدة لجمهورها وستصوّر الأغاني على طريقة "ليريكس" كما اعتادت الزغبي عند كل إصدار لها منذ حوالي 3 سنوات
المصدر: نواعم
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