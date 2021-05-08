فنون ومشاهير

ماذا بعد استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنّانين؟

Lebanon 24
08-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-820648-637560570068620209.jpg
Doc-P-820648-637560570068620209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّمت الفنانة نوال الزغبي تأخرت قليلاً استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين بعد حوالي شهر ونصف الشهر من تعميم أصدرته النقابة للمنتسبين إليها ويقضي بعدم السب والشتم للأحزاب اللبنانية، الأمر الذي أثار حفيظة الزغبي فقررت القيام بأول مبادرة لتخرج من النقابة وتصدر بيانًا تؤكد فيه تمسّكها بالحرية التي يفرضها الدستور في لبنان لجهة الرأي.

في هذا الاطار، أشار موقع "نواعم" الى أن ما حصل مع الزغبي وقع بعد تراكمات كثيرة حصلت بينها وبين النقابة من دون أي ردود فعل من النقابة نفسها حول معرفة حقوق ومكتسبات الفنانين وتطبيق الأنظمة، الأمر الذي دفعها للتقدم بالاستقالة خصوصاً أن معظم الفنانين في لبنان يعانون الأمرّين جرّاء إهمال النقابة لهم.

إلى ذلك، تصدر نوال الزغبي خلال أيام قليلة أغنيات جديدة بحسب ما ذكرت في أكثر من لقاء، وهي تدخل لاحقاً نادي "الميني ألبوم" لتقدّم 4 أغانٍ خاصة وجديدة لجمهورها وستصوّر الأغاني على طريقة "ليريكس" كما اعتادت الزغبي عند كل إصدار لها منذ حوالي 3 سنوات
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-05-08
06:41 | 2021-05-08
02:00 | 2021-05-08
01:00 | 2021-05-08
23:00 | 2021-05-07
16:00 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website