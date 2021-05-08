فنون ومشاهير

وضع فنانة على جهاز اوكسجين... ورسالة مؤثرة من نجلها: أرجو الدعاء

Lebanon 24
08-05-2021 | 18:00
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أعلن أدهم أحمد، ابن الفنانة نادية العراقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وضع والدته على جهاز التنفس الصناعي.

وكتب أدهم "أمي على جهاز تنفس صناعي، ومفيش غير الدعاء عشان ترجع لنا تاني.. أرجو الدعاء".

وتابع: "اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها، اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها ولا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا، اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين".
المصدر: لها
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