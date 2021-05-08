22
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
وضع فنانة على جهاز اوكسجين... ورسالة مؤثرة من نجلها: أرجو الدعاء
Lebanon 24
08-05-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أدهم أحمد، ابن الفنانة نادية العراقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وضع والدته على جهاز التنفس الصناعي.
وكتب أدهم "أمي على جهاز تنفس صناعي، ومفيش غير الدعاء عشان ترجع لنا تاني.. أرجو الدعاء".
وتابع: "اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها، اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها ولا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا، اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
ماريتا الحلاني قبل وبعد.. شاهدوا كيف كانت (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني قبل وبعد.. شاهدوا كيف كانت (صور)
02:00 | 2021-05-08
08/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الفرّوج إلى 100 ألف ليرة دُرّ!
Lebanon 24
سعر الفرّوج إلى 100 ألف ليرة دُرّ!
23:30 | 2021-05-07
07/05/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب حذر نصرالله إسرائيل من أي عمل عسكري
Lebanon 24
لهذا السبب حذر نصرالله إسرائيل من أي عمل عسكري
06:00 | 2021-05-08
08/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه!
08:52 | 2021-05-08
08/05/2021 08:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل هامة عن دعم الدواء وتكلفة العمليات الطبية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل هامة عن دعم الدواء وتكلفة العمليات الطبية
01:00 | 2021-05-08
08/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-05-08
بسبب "الإساءات".. تويتر يعلق حساب نجمة شهيرة
14:00 | 2021-05-08
فارس كرم ووالدته في عمل مشترك: "لاول مرة مع إمي وحبيبة قلبي" (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
رغم منع التجمعات... ممثلة تستضيف عددا من أصدقائها على مائدة الافطار! (صور)
06:41 | 2021-05-08
أمور لا تعرفونها عن مسلسل "2020"... إليكم التفاصيل
05:00 | 2021-05-08
ماذا بعد استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنّانين؟
02:00 | 2021-05-08
صورة لتامر حسني وبسمة بوسيل تثير جدلاً عبر مواقع التواصل.. تغيير كبير بشكلهما!
فيديو
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
09/05/2021 01:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لا غالب ولا مغلوب.. صراع بين راكون وكلب داخل منزل! (فيديو)
Lebanon 24
لا غالب ولا مغلوب.. صراع بين راكون وكلب داخل منزل! (فيديو)
05:00 | 2021-05-08
09/05/2021 01:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفيْن! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفيْن! (فيديو)
02:00 | 2021-05-08
09/05/2021 01:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact