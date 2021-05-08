بسبب "الإساءات".. تويتر يعلق حساب نجمة شهيرة

أعلنت منصة "تويتر" مؤخراً، تعليق حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت بشكل دائم، وذلك لانتهاكها القواعد المتعلقة بالسلوك البغيض والمسيء.وخلال الفترة الماضية، لفتت رانوت الأنظار إليها بشكل كبير عبر "تويتِر"، وذلك بسبب تغريداتها والمناكفات مع زملائها الفنانين والنجوم.وفي تصريح له، قال متحدث باسم الشركة: "أوضحنا أننا سنتخذ إجراءات مشددة إزاء السلوك الذي يحتمل أن يؤدي إلى ضرر خارج شبكة الإنترنت. الحساب المعني علق مراراً لتكرار انتهاكاته لقواعد تويتِر، وتحديداً تلك المتعلقة بالسلوك البغيض والمسيء"، وفق ما ذكرت شبكة "france24".ومع هذا، كانت رانوت قد كتبت تغريدة مسيئة موجّهة إلى الزعيمة السياسية الهندية ماماتا بانيرجي، واصفة إياها بـ"الوحش".وفي شباط الماضي، كانت رانوت أيضاً هاجمت رانوت نجمة البوب ريانا، بعدما غردت الأخيرة عن التظاهرات الجماعية للمزارعين الهنود، واصفة إياها بـ"الغبية" والمزارعين بـ"الإرهابيين".