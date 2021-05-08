فنون ومشاهير

بسبب "الإساءات".. تويتر يعلق حساب نجمة شهيرة

Lebanon 24
08-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-820821-637560986479922056.jpg
Doc-P-820821-637560986479922056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت منصة "تويتر" مؤخراً، تعليق حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت بشكل دائم، وذلك لانتهاكها القواعد المتعلقة بالسلوك البغيض والمسيء.

وخلال الفترة الماضية، لفتت رانوت الأنظار إليها بشكل كبير عبر "تويتِر"، وذلك بسبب تغريداتها والمناكفات مع زملائها الفنانين والنجوم.

وفي تصريح له، قال متحدث باسم الشركة: "أوضحنا أننا سنتخذ إجراءات مشددة إزاء السلوك الذي يحتمل أن يؤدي إلى ضرر خارج شبكة الإنترنت. الحساب المعني علق مراراً لتكرار انتهاكاته لقواعد تويتِر، وتحديداً تلك المتعلقة بالسلوك البغيض والمسيء"، وفق ما ذكرت شبكة "france24".

ومع هذا، كانت رانوت قد كتبت تغريدة مسيئة موجّهة إلى الزعيمة السياسية الهندية ماماتا بانيرجي، واصفة إياها بـ"الوحش".

وفي شباط الماضي، كانت رانوت أيضاً هاجمت رانوت نجمة البوب ريانا، بعدما غردت الأخيرة عن التظاهرات الجماعية للمزارعين الهنود، واصفة إياها بـ"الغبية" والمزارعين بـ"الإرهابيين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2021-05-09
02:00 | 2021-05-09
00:20 | 2021-05-09
14:00 | 2021-05-08
11:00 | 2021-05-08
08:00 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website