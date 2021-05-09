فنون ومشاهير

بعد والده... الموت يؤلم مجدداً باسل خياط لمن قال "سلميلي على بابا"؟

Lebanon 24
09-05-2021 | 00:20
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فقد الممثل السوري باسل خياط عمته الحاجة ابتهاج بنت خالد الخياط ناعياً إياها عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام"، بقوله: "الله عليكِ يا عمتي، إنا لله وإنا اليه راجعون. سلميلي على بابا، رحمة الله عليكما".

 

وكان باسل فقد والده منذ نحو عام.

 

ويُشارك خياط في الموسم الدرامي الرمضاني، في بطولة مسلسل حرب "أهلية" من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنانين المصريين يسرا، وجميلة عوض، وتامر هجرس، وآروى جودة، ورشدي الشامي، ومايان السيد، ومحمود حجازي، وخالد أنور، وبسنت صيام، ومحمد دسوقي، وبرلنتي فؤاد.

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