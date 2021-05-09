فنون ومشاهير

هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:00
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تحقق الممثلة نادين نسيب نجيم نجاحا كبيرا في مسلسل "عشرين عشرين" الذي يُعد من أنجح المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك هذا الموسم.

 

المراسل في قناة الـ LBCI كتب مؤخرا عبر حسابه على "تويتر" ما حصل مع نادين يوم تفجير مرفأ بيروت في 4 أب الماضي وكيف جاءت إلى المستشفى والدماء يغطي وجهها، وقال: "وقت انفجار المرفأ كنت حد مستشفى الروم، قبل التغطية، بشوف سيارة صافة فيا ست مش مبين شي من وجها غير عينها، بعدها بفترة بعرف انه هيدي كانت نادين نجيم، ومن أول شهر رمضان كل ما شوف نادين عالشاشة لحالها بتجي ع راسي صورة الست اللي بالسيارة، مش عم بقدر أحضر المسلسل".

وقت انفجار المرفأ، كنت حد مستشفى الروم، قبل التغطية، بشوف سيارة صافة فيا ست مش مبين شي من وجها غير عينها.. بعدها بفترة بعرف انه هيدي كانت نادين نجيم، ومن اول شهر رمضان كل ما شوف نادين عالشاشة، لحالها بتجي ع راسي صورة الست اللي بالسيارة.. مش عم بقدر احضر المسلسل.. @nadinenjeim

 

فردت نادين على أحمد قائلة: "عنجد؟ هيدا أنت يلي طلعت فيي؟ هلأ اتذكرت نظرتك على قد ما كنت مصدوم بتذكر قلت لحالي ليش هيدا هيك عم يطلع فيني هل قد أنا مدممي. الحمدالله تنذكر وما تنعاد لا خلص شوف المسلسل رح تنبسط وتضحك وتتعلق فيه".

حمدلله عالسلامة يا قمر❤ بوعدك رح احضر من الأول بلكي شوفتك ونجاحك بيعطوني شوية أمل.. انت مش بطلة بالتمثيل بس، انت بطلة بالحقيقة كمان❤ https://t.co/NobaXVqTHn

 

ليرد أحمد على نادين مجدداً: حمدلله عالسلامة يا قمربوعدك رح احضر من الأول بلكي شوفتك ونجاحك بيعطوني شوية أمل.. انت مش بطلة بالتمثيل بس، انت بطلة بالحقيقة كمان".

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